28 водителей привлечены к административной ответственности в результате профилактического мероприятия «Тонировка».

В прошедшую субботу в областном центре специально сформированная группа из 6 экипажей дорожно-патрульной службы, оснащенная техническими приборами измерения светопропускаемости автомобильных стекол, провела массовую проверку водителей транспортных средств. В результате трехчасового рейда выявлено 28 автомобилей, светопропускание стекол которых не соответствовали требованиям технического регламента, на водителей были составлены административные материалы и выданы требования об устранении причин и условий, способствующих совершению административного нарушения. Ответственность за такое нарушение предусмотрена пунктом 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 500 рублей.Управление транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств создает угрозу безопасности дорожного движения. В условиях недостаточной видимости (туман, дождь, сумерки) тонированные автомобильные стекла искажают представление о расстоянии до предметов, других участников дорожного движения, снижают их различимость.Управление Госавтоинспекции призывает водителей к гражданско-правовой сознательности, соблюдению норм Правил дорожного движения и технического регламента.