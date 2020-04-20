Происхождение смертельного вируса Covid-19, как и лечение от него, обрастают легендами и медицинскими фейками. Не так давно в сети прошла волна публикаций, будто бы курение защищает человека от коронавируса. В сообщениях говорилось, что врачи обратили внимание на значительные поражения легких некурящих людей. Так ли это, разбирались Дни.ру.
Происхождение смертельного вируса Covid-19, как и лечение от него, обрастают легендами и медицинскими "фейками". Не так давно в сети прошла волна публикаций, будто бы курение защищает человека от коронавируса. В сообщениях говорилось, что врачи обратили внимание на значительные поражения легких некурящих людей. Так ли это, разбирались "Дни.ру".
"Есть мнение, то
курение защищает человека от коронавируса. Это миф. Точно также, как алкоголь
не просто не "дезинфицирует организм", а наоборот отправляет злоупотребителя в
группу риска, потому что подавляет иммунитет, способность бороться с вирусами, – утверждает
главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин. – Это касается и электронных сигарет. Мало кто готов
поверить в их безусловный вред, однако в некоторых случаях они вызывают те же
последствия, что проникновение в клетки здорового человека коронавирусной
инфекции".
Причиной смерти
злостных курильщиков, особенно вейпов – фиброз
легких. Патология, при которой они становятся похожими на кусок пластмассы,
отсюда и название – "пластиковые легкие". Такие легкие не способны расширяться,
то есть наполняться необходимым для жизни объемом кислорода. Вскоре от
недостатка кислорода начинают страдать и другие органы, в результате больной
умирает от полиорганной недостаточности. Аналогичный процесс в некоторых
случаях начинается в легких больных, заболевших пневмонией на фоне атаки COVID-19.
20 Апр 2020 в 1:26 PDT
"Не стоит искать спасение с сигаретах и алкоголе в это непростое время", – настаивает
Вашкин.