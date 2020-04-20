Происхождение смертельного вируса Covid-19, как и лечение от него, обрастают легендами и медицинскими фейками. Не так давно в сети прошла волна публикаций, будто бы курение защищает человека от коронавируса. В сообщениях говорилось, что врачи обратили внимание на значительные поражения легких некурящих людей. Так ли это, разбирались Дни.ру.

Происхождение смертельного вируса Covid-19, как и лечение от него, обрастают легендами и медицинскими "фейками". Не так давно в сети прошла волна публикаций, будто бы курение защищает человека от коронавируса. В сообщениях говорилось, что врачи обратили внимание на значительные поражения легких некурящих людей. Так ли это, разбирались "Дни.ру"."Есть мнение, токурение защищает человека от коронавируса. Это миф. Точно также, как алкогольне просто не "дезинфицирует организм", а наоборот отправляет злоупотребителя вгруппу риска, потому что подавляет иммунитет, способность бороться с вирусами, – утверждаетглавный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин. – Это касается и электронных сигарет. Мало кто готовповерить в их безусловный вред, однако в некоторых случаях они вызывают те жепоследствия, что проникновение в клетки здорового человека коронавируснойинфекции".Причиной смертизлостных курильщиков, особенно вейпов – фиброзлегких. Патология, при которой они становятся похожими на кусок пластмассы,отсюда и название – "пластиковые легкие". Такие легкие не способны расширяться,то есть наполняться необходимым для жизни объемом кислорода. Вскоре отнедостатка кислорода начинают страдать и другие органы, в результате больнойумирает от полиорганной недостаточности. Аналогичный процесс в некоторыхслучаях начинается в легких больных, заболевших пневмонией на фоне атаки COVID-19.20 Апр 2020 в 1:26 PDT"Не стоит искать спасение с сигаретах и алкоголе в это непростое время", – настаиваетВашкин.