В Петербурге в борьбу с заразой активно включился и крупный бизнес. Только Банк Россия закупил медицинских материалов на 700 миллионов рублей. Все передано в больницы города. Бесценная помощь для северной столицы.

В Петербурге в борьбу с заразой активно включился и крупный бизнес. Только Банк "Россия" закупил медицинских материалов на 700 миллионов рублей. Все передано в больницы города. Бесценная помощь для северной столицы.Фуры везут в Петербург бесценный в пору пандемии груз — медицинские материалы на сумму более чем в 700 миллионов рублей. Это то, что нужно городу здесь и сейчас. Банк "Россия" организовал закупку за рубежом и доставку прямо к Смольному.Зрелище – удивительное: пять запыленных фур у Смольного, где парковка обычно запрещена. Но не сегодня — эти фуры привезли поистине бесценный груз."К сожалению, число заболевших растет, и мы тратим свой драгоценный ресурс, который пополнить очень сложно, даже если есть деньги, невозможно купить на рынках России, это дар, который был оказан нашему городу Банком "Россия", переоценить очень сложно", — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.На кузове каждого грузовика — девиз, который в Петербурге хорошо известен: "Вместе с Россией". Именно под этим девизом каждый год проходят "Алые паруса" — праздник выпускников, который символизирует надежду. Сейчас воплощение надежды — наши медики."Чтобы спасти наших пациентов, мы работаем в режиме "24/7". Больных с каждым днем становится все больше, а это требует все больших расходных материалов, медицинского оборудования, лекарственных препаратов", — сказал Денис Гусев, главврач клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина.Эта поставка — уже вторая, ранее банк оснастил новейшими приборами НИИ гриппа имени Смородинцева. Его ученые, первыми в России, сумели полностью расшифровать геном нового коронавируса. А сейчас занимаются разработкой вакцины. И диагностикой наряду с другими лабораториями. Сегодня в Петербурге количество выявленных случаев заражения уже приближается к двум тысячам. Врачам как никогда нужны медицинские материалы.Боткинская больница — на переднем крае борьбы с инфекцией. Стационар первым стал принимать пациентов с коронавирусом. Сейчас сюда везут только самых тяжелых больных — беременных с коронавирусом, пациентов на гемодиализе. Помимо Боткинской зараженных везут еще в 5 стационаров. Три готовятся. Строит санпропускник и Покровская больница.Ситуация в "Покровке" непростая — перепрофилирование идет в условиях карантина, в 13 отделений из 16 была занесена инфекция. Свободных коек нет, новых пациентов больница не принимает.Но вот, наконец, заканчивается дезинфекция после карантина в больнице Святого Георгия и в Александровской. Когда два этих огромных стационара присоединятся к борьбе с вирусом, системе здравоохранения Петербурга станет легче."Мы стремимся в каждом из этих стационаров выстроить поток пациентов, лекарственных препаратов, движения грязных, чистых потоков, движения пищи. При этом некоторые из них не обладают шлюзовыми системами. Поэтому мы в экстренном порядке перестраиваем ряд приемных отделений", — пояснил Андрей Сарана, первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.Очень сложно сейчас и врачам службы скорой помощи."Люди продолжают болеть инфарктами, инсультами, но притом на нас еще возлегла нагрузка с пневмониями, потому что мы везем не в ближайший стационар, где нет инфекционных отделений, а за 200-300 километров", — рассказала одна из фельдшеров скорой.Один из таких стационаров в Ленинградской области — это тосненский роддом. Он перепрофилирован под инфекционный госпиталь Акушеры-гинекологи теперь ассистируют инфекционистам, реаниматологам, анестезиологам."Раньше здесь лежали мамочки, новорожденные дети, на вывеске роддома — надпись: "Здесь рождается счастье". Да, вспоминая, очень больно и грустно, но мы надеемся, что все это закончится, мы справимся, роддом будет заново существовать", — говорит медперсонал роддома.В Петербурге из-за заноса вируса на карантине остаются несколько больниц и отделения городского онкоцентра. Там изолированы 29 врачей, 20 взрослых пациентов и 24 ребенка от полугода до 15 лет. Счастье, что пока нет других заразившихся: для онкобольных риск погибнуть от коронавируса – 70%.Чтобы обрабатывать тест-системы как можно скорее, лаборатории Петербурга перешли на круглосуточный режим работы. И фиксируют резкий всплеск заболеваемости. Возможно, это связано парой теплых дней на прошлой неделе, когда многие горожане не усидели дома."Чем раньше мы разобщим население между собой, тем быстрее это все закончится. И чем дольше мы будем тянуть с этим, тем больше вероятности, что у нас все пойдет по итальянскому сценарию", — подчеркнул Александр Семенов, заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.Сам Александр Семенов после поездки в составе миссии Минобороны в Италию — на карантине, поэтому общается дистанционно. А вот директор Института гриппа Дмитрий Лиознов каждый день — на работе и лично курирует процесс создания вакцины."Мы работаем по разным направлениям, и это говорит нам о том, что мы в любом случае добьемся успехов. Какая-то одна из наших исследовательских групп добьется правильных результатов", — уверен Лиознов.В НИИ гриппа разрабатывают вакцину против коронавируса на основе вектора вируса гриппа. Уже к июню здесь надеются получить прототип и перейдут к доклиническим испытаниям. Параллельно разработка вакцины идет в других научных организациях страны. Вакцина российского производства — это не только наш научный приоритет, но и наша биологическая безопасность.Ускорить работу специалистов НИИ гриппа уже помогают новейшие диагностические приборы, которые подарил институту Банк "Россия". Ученые трудятся над вакциной, врачи лечат, большой бизнес помогает. Здесь уверены, что этот сигнал в Петербурге и в России поддержат многие.