В ходе осмотра места происшествия и личного досмотра сотрудниками полиции обнаружены и изъяты наркотические средства.

6 апреля текущего года сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Вязниковскому району совместно с сотрудниками ГИБДД при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержана автомашина, за рулем которой находился житель города Вязники 1989 года рождения. При проведении личного досмотра в кармане одежды мужчины обнаружен пакет с порошкообразным веществом белого цвета, которое, как установлено проведенным исследованием, является синтетическим наркотическим средством общей массой 2,89 грамма.По данному факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотического средства в крупном размере).В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанный причастен к организации на территории города Вязники тайников-закладок с наркотическими средствами. Данные закладки были обнаружены сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия. В общей сложности оперативники изъяли наркотические средства и психотропные вещества «марихуана» общей массой 3,9 грамма, «мефедрон» массой 0,9 грамма, а также «амфетамин» общей массой 4,77 грамма.По данному факту в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время сотрудниками ОНК ОМВД России по Вязниковскому району устанавливаются каналы приобретения запрещенных веществ. Фигурант проверяется на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям.