Симптомы коронавируса продолжают оставаться обьектом самого пристального внимания со стороны обеспокоенных последними новостями об эпидемии людей. Впрочем, судя по рассказам излечившихся пациентов, у разных людей болезнь проявляется по-разному.

Симптомы коронавируса продолжают оставаться обьектом самого пристального внимания со стороны обеспокоенных последними новостями об эпидемии людей. Впрочем, судя по рассказам излечившихся пациентов, у разных людей болезнь проявляется по-разному.Симптомы коронавируса – слабость, лихорадка, сухой кашель, потеря вкуса и обоняния – являются далеко не единственными и совсем не обязательными проявлениями болезни. свидетельствуют об этом рассказы людей, которым пришлось переболеть COVID-19.Так, одна из пациенток рассказала, что ни боли в горле, ни насморка у нее не было. Температура же спала лишь на восьмой день лечения. При этом слабость, одышка, тошнота и боль в груди так и остались вплоть до выздоровления.Самое же ужасное – боль при дыхании и сухой кашель. "Ощущение, как будто в груди песок", – цитирует газета "Известия" пациентку. Другая больная рассказала, что у нее никаких проблем с дыханием не было. Вместо этого на десять дней пациентка лишилась обоняния и вкуса.А у еще одной заразившейся к классическим симптомам кронавируса прибавился мокрый, а не сухой кашель. "Так что симптомы достаточно индивидуальны", – пришла она к выводу.Напомним, симптомы коронавируса, как ранее рассказывали многие эксперты, достататочно разнообразны. Они включают в себя и распространенные проявления, и и достаточно редкие.Человеку самому практически невозможно поставить себе верный диагноз. Для этого необходимо обратиться к специалистам. Врачи будут ориентироваться не только на , но и на объективные данные, такие как результаты тестов и другие исследования.