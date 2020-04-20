Мужчина предстанет перед судом за умышленное причиненин тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством и кражу.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).В ходе следствия установлено, что в январе текущего года между обвиняемым и его знакомым произошел словесный конфликт. Фигурант, не стерпев оскорблений в свой адрес, нанес несколько ударов руками и ногами и металлическими предметами обидчику. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.Также сотрудники полиции установили, что фигурант, угрожал убийством своей соседке, которая видела происходящее и сообщила о произошедшем в полицию.В ходе дальнейшей работы полицейские установили причастность задержанного к краже из квартиры у местной жительницы продуктов питания и сабвуфера с колонками, совершенной в январе текущего года.В содеянном подозреваемый сознался. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Санкциями статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.