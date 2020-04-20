Злоумышленник разместил в социальной сети публикацию о том, что у пожилой женщины неизвестные граждане под видом волонтеров похитили из квартиры денежные средства и документы...

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве выявлен факт распространения в сети Интернет сообщения, не соответствующего действительности», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что мужчина на своей странице в социальной сети разместил публикацию о том, что у пожилой женщины неизвестные граждане под видом волонтеров похитили из квартиры денежные средства и документы. Из сообщения следовало, что потерпевшая обратилась в территориальный отдел полиции. Там оперативный сотрудник пояснил, чтобы она не надеялась на помощь полицейских, так как все мобилизованы работать на улицах города. К данной публикации мужчина приложил фотографию коробок с продуктами питания, якобы доставленных вышеуказанными волонтерами.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан владелец страницы, на которой была опубликована ложная информация. Им оказался ранее судимый 55-летний житель столицы. Мужчина пояснил, что информация, опубликованная на его странице, является вымыслом.За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации в отношении мужчины составлен административный материал по статье 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации», который направлен в суд для рассмотрения.Данное правонарушение предусматривает наказание в виде штрафных санкций на сумму от 30 до 100 тысяч рублей.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27