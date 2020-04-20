Следы коронавируса обнаружены в парижских трубопроводах с технической водой. Она обычно используется для очистки улиц и других муниципальных нужд. Власти французской столицы немедленно остановили работу всей сети. В мэрии заявили, что опасности попадания коронавируса в трубы с питьевой водой нет.

Следы коронавируса обнаружены в парижских трубопроводах с технической водой. Она обычно используется для очистки улиц и других муниципальных нужд.Специалисты Лаборатории организации по обеспечению водоснабжения Eau de Paris ("Вода Парижа") за последние сутки проверили 4 точки забора воды из 27 имеющихся и установили, что там присутствуют незначительные следы инфекции.Власти французской столицы немедленно остановили работу всей сети. При этом в мэрии попытались успокоить горожан, заявив, что опасности попадания коронавируса в трубы с питьевой водой нет.По сведениям из городской администрации, вода в "технические" трубопроводы поступает из реки Сена и канала Урк. Со своей стороны, французские журналисты отмечают, что системы водоснабжения с питьевой и технической водой действуют в Париже с конца XIX века, пишет ТАСС.Селиа Блоэль, заместитель мэра города, которая отвечает за экологическую политику, сообщила, что в связи с этим фактом власти обратятся в региональное Агентство здравоохранения для анализа всех потенциальных рисков для Парижа и его жителей.