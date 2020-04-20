В Калининском районе Санкт-Петербурга произошла поножовщина. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Вечером 19 апреля в квартире на улице Карпинского сожители распивали ..

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошла поножовщина. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.Вечером 19 апреля в квартире на улице Карпинского сожители распивали алкоголь. Во время застолья между ними произошел конфликт, в результате которого женщина схватила нож и ударила мужчину.Пострадавшего увезли в больницу с ранением в области печени. Злоумышленницу уже задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает .