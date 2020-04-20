Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил изменения в постановление регионального правительства о санитарных мерах в связи с распространением коронавируса. Теперь для передвижений по Ростову-на-Дону потребуется специальное разрешение.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил изменения в постановление регионального правительства о санитарных мерах в связи с распространением коронавируса. Теперь для передвижений по Ростову-на-Дону потребуется специальное разрешение.Как сообщается на официальном портале правительства Ростовской области, разрешения будет выдавать городская администрация с 20 по 22 апреля. Действовать эти документы начнут с 23 апреля и будут действительны только при предъявлении паспорта или другого удостоверения личности.Право на передвижение по городу получат работники организаций и индивидуальные предприниматели, чья деятельность не была приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса.Подробную информацию о порядке выдаче разрешений власти обещают разместить на сайте администрации города.Всего в России на 19 апреля зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361.