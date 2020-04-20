В Санкт-Петербурге 46 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации. Они подключены к аппаратам ИВЛ.

В Санкт-Петербурге 46 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации. Они подключены к аппаратам ИВЛ.При этом в городе, который входит в тройку регионов РФ с наибольшим числом заразившихся, у 370 человек COVID-19 проходит в легкой форме, и они получают лечение на дому, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.По его словам, в последние дни в городе наблюдается ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом. Максимальным с начала пандемии стал прирост в 424 новых случая за сутки, когда зарегистрировали пациентов из Национального медицинского исследовательского центра им. Вредена.Власти готовы к развитию событий по московскому сценарию, то есть приросту в 300-400 больных за сутки. В городе развернуто более 37 тысяч коек, передает ТАСС.Одновременно с этим в Москве растет индекс самоизоляции. Большинство москвичей в воскресенье вечером находятся дома, следует из индекса самоизоляции от компании "Яндекс". Посты ДПС на пересечении вылетных магистралей с МКАД в направлении центра усилены дополнительными экипажами. Полицейские чаще останавливают въезжающие в Москву автомобили, чаще всего объектом их внимания становятся машины с немосковскими номерами и такси. Пропуска проверяют как у водителя, так и у пассажиров.