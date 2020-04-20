Китай, конечно, возмущен обвинениями США в сокрытии информации о коронавирусе и обсуждаемой версией, что пандемия возникла вследствие утечки вируса из лаборатории в Ухане. Доказательств - никаких. А визгу много.

Китай, конечно, возмущен обвинениями США в сокрытии информации о коронавирусе и обсуждаемой версией, что пандемия возникла вследствие утечки вируса из лаборатории в Ухане. Доказательств — никаких. А визгу много.Подобное мы уже видели не раз. Например, когда Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы или когда российские спецслужбы обвинили в отравлении семьи Скрипалей в Великобритании. Никто никаких доказательство не предъявил до сих пор. А вот антироссийские санкции — реальность. Не станет ли история с коронавирусом поводом для введения американских санкций и против Китая? Надо думать, скоро узнаем. Как на ситуацию смотрит официальный Пекин?Герметичный костюм в несколько слоев защиты, куда подается воздух и выравнивается давление. И шлюзовая система во всех помещениях. Это и есть та самая крупнейшая в Китае биолаборатория Института вирусологии в Ухане. Четвертый — максимальный — уровень безопасности."Вирус никак не может утечь из нашего института. У нас строгая система управления и четкий протокол действий для исследований, это не подлежит сомнению", — заявил Юань Чжимин, директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, научный сотрудник Уханьского института вирусологии.Но это у специалистов нет сомнений. Телерупор Дональда Трампа канал Fox News привык опираться на другие источники."Сразу несколько источников заявляют, что это, возможно, самая дорогостоящая операция Китая по сокрытию правды в истории. Заражение действительно произошло от летучей мыши к человеку, нулевой пациент работал в лаборатории и вынес вирус в город", — заявил Fox News.Для пущей убедительности ведущий Брет Байер даже вывел в эфир корреспондента прямо с лужайки Белого дома. Чтобы не осталось сомнений: якобы утечку коронавируса из уханьской лаборатории обсуждают и там."Мы проводим расследование. Посмотрим, что там будет. Если это намеренно, должны быть последствия. Вопрос в том, была ли это ошибка, которая вышла из-под контроля, или они сделали это намеренно", — сказал Дональд Трамп.То есть вопрос, была ли вообще утечка, для Трампа уже решенный. На фоне более полумиллиона зараженных в США это в прямом смысле как перекладывание с больной головы на здоровую."Вопросы происхождения вируса и канала его передачи должны изучаться учеными. Я хочу обратить внимание на то, что ВОЗ не раз заявляла: нет никаких доказательств того, что вирус был создан в лаборатории", — подчеркнул Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД КНР.И ведь даже глава Пентагона говорил: данных об искусственном происхождении вируса у американской разведки нет. Но, как и госсекретарь Помпео, что всякий раз вслед за Трапом подчеркивает, что COVID-19 – "китайский вирус", тоже на всякий случай обвинил Китай в сокрытии информации."Если бы китайское правительство и партия раньше были более прозрачными, то это помогло бы нам опередить этот вирус, понять его ДНК, гораздо быстрее разработать терапию и вакцины", — считает Марк Эспер, министр обороны США.А ведь о вспышке инфекции Китай предупредил ВОЗ еще в конце декабря. А уже 3 января китайские эпидемиологи предоставили американским коллегам всю имевшуюся на тот момент информацию, ежедневно обновляя сводки, которые и сейчас расходятся отсюда по всему миру.Но вместо мобилизации всех медицинских ресурсов Трамп с завидной регулярностью прописывал американцам только "успокоительное". "Мы хорошо контролируем пандемию коронавируса, — говорил он. — Благодаря принятым нами мерам риск заразиться для американцев невелик".К тому же американские врачи были в Ухане в составе инспекции ВОЗ в разгар эпидемии. Так что сегодняшние нападки, что "Пекин не предупредил", китайская пресса называет не чем иным, как попыткой Трампа залатать трещащий по швам собственный имидж."Вашингтон активизирует свою клеветническую кампанию против Китая, поскольку число подтвержденных случаев инфицирования и смертельных исходов в Соединенных Штатах продолжает расти. Однако независимо от того, сколько грязи брошено или сколько фарсовых требований о компенсации от Пекина выдвинуто, администрация Трампа не может скрыть ошибки, допущенные ею во время пандемии, — пишут китайские СМИ. — Первая ошибка: из-за невежества и самодурства впустую спустили почти два месяца бесценного времени. Вторая ошибка: из-за политической борьбы между партиями невозможно сосредоточиться на противостоянии эпидемии. Третья ошибка: лозунг "Америка прежде всего" мешает сотрудничеству в вопросе профилактики эпидемии".Эта критика в адрес Вашингтона выглядит конструктивно, ведь официальный Пекин тоже мог удариться в конспирологию и вспомнить. И про слова главы американского Центра по контролю заболеваний Роберта Рэдфилда о том, что во время осенней вспышки гриппа, то есть до того, как в эпидемия коронавируса началась в Ухане, люди в США умирали в том числе и от коронавируса. И про расследование американских журналистов о другом возможном нулевом пациенте — военнослужащей США Мате Бенаси, которая в октябре участвовала в международных армейских играх в Ухане- ее родственник работал в биолаборатории Fort Detrick, закрытой незадолго до этого из-за проблем с безопасностью. И про архивную статью в журнале Nature пятилетней давности об экспериментах американских ученых с коронавирусом китайских летучих мышей, искусственно создавших в лаборатории гибридный вирус, способный заражать людей. Впрочем, в Китае к теориям заговоров решили не прибегать."Если бы кто-то захотел создать такой вирус искусственным путем, он должен был бы обладать экстраординарным интеллектом и способностью выполнять столь огромный объем работы, с которым можно было бы справиться силами всего нашего человеческого общества. Вот почему я вообще не верю, что нынешнее человечество в силах создать такой вот вирус. У нас в научных кругах есть базовое суждение о том, откуда взялся патоген. Наши американские коллеги также решительно выступают против таких теорий заговора и против тех политиков, которые делают громкие заявления в политических целях", — отметил Юань Чжимин.Во время эпидемии уханьская биолаборатория стала одним из ключевых центров по борьбе с заразой. И, кстати, среди ее сотрудников — ни одного заболевшего.Сейчас здесь изучают последние данные, опубликованные Национальной академией наук США, о том, что первое заражение человека коронавирусом нового типа с 95-процентной вероятностью произошло между серединой сентября и началом декабря 2019 года. Причем, вспышку в Ухане вызвал уже мутировавший тип. А вот оригинальный появился до этого как раз за океаном.