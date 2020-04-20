Победители получат денежный приз в размере 500 тысяч рублей

Во Владимире подвели итоги конкурса «Лучшие школы города Владимира» в 2019/2020 учебном году. Три школы-победительницы в трёх различных номинациях получат денежный приз в размере 500 тысяч рублей.Жюри выбирали лучшие школы в трёх категориях:1. Гимназии и лицеи, а также школы с более 1000 учащихся;2. Школы, где учится от 500 до 1000 человек;3. Школы, где учится менее 500 человек.Победителями конкурса стали школа №36, школа №19 и школа №22 соответственно.Школа №36 принимала участие в конкурсе уже в шестой раз, практически всегда становясь победителем или, как минимум, призёром. По мнению директора Елены Кувшиновой, это стало возможно благодаря правильно выстроенной стратегии развития образовательного учреждения и высокого уровня профессионализма преподавателей.