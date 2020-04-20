Всего в регионе выявлено 259 случаев заболевание COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области опубликовало официальные данные о заражённых коронавирусом на территории региона по состоянию на утро 20 апреля.По данным ведомства, во Владимирской области было выявлено 34 новых случая заболевания COVID-19. 9 новых инфицированных во Владимире, 8 - в Ковровском районе, 6 - в Петушках, 3 - в Муромском районе, 3 - в Гусь-Хрустальном, и по одному заболевшему в Кольчугинском, Киржачском, Судогде, Александрове и Юрьев-Польском.Таким образом, во регионе уже 259 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:52 - в Коврове;51 - в Петушках;37 - в Муроме;27 - во Владимире;21 - в Юрьев-Польском;18 - в Александрове;16 - в Гусь-Хрустальном;12 - в Кольчугино;6 - в Собинке;6 - в Судогде;5 - в Киржачском;2 - в Камешково;2 - в Вязниках;2 - в Меленках;1 - в Гороховце;1 - в Радужном.