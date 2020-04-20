Лишь за один день трёх таких водителей задержали во Владимире

По данным УМВД по Владимирской области, за первый квартал 2020 года в регионе на 25% возросло количество аварий с участием пьяных водителей.Больше всего нетрезвых автомобилистов было остановлено в Александровском, Гусь-Хрустальном, Муромском, Суздальском, Собинском и Судогодском районах. Лишь за один день трёх таких водителей задержали во Владимире.Всего за четыре неполных месяца в сотрудники ГИБДД составили 1123 протокола на пьяных водителей, 103 из них попались повторно. Им грозит до двух лет лишения свободы.