Число зараженных коронавирусом в Архангельской области за сутки увеличилось втрое. Большая часть заразившихся – сотрудники и пациенты Архангельской государственной клинической психиатрической больницы, там выявлено 70 случаев COVID-19.

Число зараженных коронавирусом в Архангельской области за сутки увеличилось втрое и составило 114 человек. Большая часть заразившихся – сотрудники и пациенты Архангельской государственной клинической психиатрической больницы, там выявлено 70 случаев COVID-19.В больнице проведена дезинфекция, оборудованы инфекционный стационар и обсерватор. К лечебным мероприятиям привлечены инфекционисты из областной клинической больницы.В области вводится режим двухнедельной изоляции для вернувшихся из соседних регионов местных жителей.Кроме того, администрация запретила посещать детские и спортивные площадки, передает "Интерфакс".Ранее сообщалось, что больницу закрыли на карантин, так как предварительно было подтверждено более 50 случаев заболевания. Руководитель регионального Роспотребнадзора Роман Бузинов заявил, что ожидается дальнейший прирост заболевших. Источником заражения стала одна из сотрудниц, контактировавшая и с пациентами, и с коллегами.