Понятно, что все еще далеко не закончилось. Но уже сейчас видна разница в подходах, скажем, в России с одной стороны, в США и Великобритании - с другой.
Понятно, что все еще далеко не закончилось. Но уже сейчас видна разница в подходах, скажем, в России с одной стороны, в США и Великобритании — с другой. На мой взгляд, она предопределена разным культурным кодом у нас и там. Удивительно, но после многих десятилетий западной пропаганды, когда нам объясняли, сколь высока там цена человеческой жизни, сегодня выясняется, что далеко не каждая жизнь там столь ценна.
И даже до неприличия понятно, чья именно ценна меньше. И даже в измеряемых величинах. Молча, но далеко неполиткорректно все проявил коронавирус. Так, в самом богатом городе мира, где живет миллион миллионеров, а это Нью-Йорк, смертность от COVID-19 среди испаноязычных на этой неделе — 22 человека на 100 тысяч. Среди афроамериканцев — 20 на 100 000. Среди белых — лишь 10 человек на те же 100 тысяч. Вот вам и ответ. Это и есть тот самый расизм.
Да, громко дискриминировать иную расу в США нельзя, но тихо и до смерти можно. Речь о неравенстве, которое принято в обществе, но при этом его не принято обсуждать. Это действующие правила жизни, но их невозможно сформулировать и опубликовать в журнале New Yorker. Это апартеид, по которому одни имеют право на жизнь, а другие — нет. Одни имеют право на успех, а другие — безнадежно нет. И равные возможности — это лишь сказка и глянец прикрытия.
Чернокожая Лори Лайтфут как раз и должна символизировать собой равенство возможностей, ведь она — мэр Чикаго. Но в эфире CBS Лори предъявляет статистику, которая ее саму приводит в ярость: афроамериканцев в Чикаго — лишь менее трети, зато жертв коронавируса среди них — 72%.
Еще более драматичными пропорции видит президент США Трамп: "Мы делаем все, что можем, чтобы справиться с этой проблемой, а это огромная проблема. Это ужасно. Почему это в три-четыре раза чаще происходит с чернокожими? В этом нет логики, мне это не нравится".
Нет логики? Но ведь именно цветные в США получают худшее образование. Именно цветные больше заняты в профессиях физического труда, поэтому не могут работать на удаленке. Именно у цветных зачастую нет никакой медицинской страховки. Именно цветные живут в худших условиях и скученно. И именно цветные чаще питаются лишь фастфудом, а отсюда у них лишний вес и куча хронических заболеваний. Это все действительно может не нравиться, но логика в этом есть. Логика расизма. Извините за неполиткорректность.
В Британии по-другому? Нет. Там тоже человеческая жизнь имеет разную ценность. И есть жизни, которые не стоят ничего. Они не стоят ничего в глазах общества и государства. Их просто не замечают. И эти жизни необязательно сохранять. Нет ни общественного поручения, ни задания от государства. Иначе не было бы такой демонстративной беспечности, с которой британское правительство подошло к эпидемии. Иначе не было всей этой склоки в соцсетях.
Ценность, как в Британии, так и в США, представляет только успешная жизнь. Успех взвешивается в измеряемых величинах — в деньгах. Больше успеха – значит, больше денег. И, наоборот, больше денег — больше успеха. Это значит, что в успехе нет ни нравственного компонента, ни духовного. Нас тоже старались этому навязчиво учить. Но, к счастью, к столь ценностно пустой оценке успеха у нас — иммунитет.