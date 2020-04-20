Понятно, что все еще далеко не закончилось. Но уже сейчас видна разница в подходах, скажем, в России с одной стороны, в США и Великобритании - с другой.

Понятно, что все еще далеко не закончилось. Но уже сейчас видна разница в подходах, скажем, в России с одной стороны, в США и Великобритании — с другой. На мой взгляд, она предопределена разным культурным кодом у нас и там. Удивительно, но после многих десятилетий западной пропаганды, когда нам объясняли, сколь высока там цена человеческой жизни, сегодня выясняется, что далеко не каждая жизнь там столь ценна.И даже до неприличия понятно, чья именно ценна меньше. И даже в измеряемых величинах. Молча, но далеко неполиткорректно все проявил коронавирус. Так, в самом богатом городе мира, где живет миллион миллионеров, а это Нью-Йорк, смертность от COVID-19 среди испаноязычных на этой неделе — 22 человека на 100 тысяч. Среди афроамериканцев — 20 на 100 000. Среди белых — лишь 10 человек на те же 100 тысяч. Вот вам и ответ. Это и есть тот самый расизм.Да, громко дискриминировать иную расу в США нельзя, но тихо и до смерти можно. Речь о неравенстве, которое принято в обществе, но при этом его не принято обсуждать. Это действующие правила жизни, но их невозможно сформулировать и опубликовать в журнале New Yorker. Это апартеид, по которому одни имеют право на жизнь, а другие — нет. Одни имеют право на успех, а другие — безнадежно нет. И равные возможности — это лишь сказка и глянец прикрытия.Чернокожая Лори Лайтфут как раз и должна символизировать собой равенство возможностей, ведь она — мэр Чикаго. Но в эфире CBS Лори предъявляет статистику, которая ее саму приводит в ярость: афроамериканцев в Чикаго — лишь менее трети, зато жертв коронавируса среди них — 72%.Еще более драматичными пропорции видит президент США Трамп: "Мы делаем все, что можем, чтобы справиться с этой проблемой, а это огромная проблема. Это ужасно. Почему это в три-четыре раза чаще происходит с чернокожими? В этом нет логики, мне это не нравится".Нет логики? Но ведь именно цветные в США получают худшее образование. Именно цветные больше заняты в профессиях физического труда, поэтому не могут работать на удаленке. Именно у цветных зачастую нет никакой медицинской страховки. Именно цветные живут в худших условиях и скученно. И именно цветные чаще питаются лишь фастфудом, а отсюда у них лишний вес и куча хронических заболеваний. Это все действительно может не нравиться, но логика в этом есть. Логика расизма. Извините за неполиткорректность.В Британии по-другому? Нет. Там тоже человеческая жизнь имеет разную ценность. И есть жизни, которые не стоят ничего. Они не стоят ничего в глазах общества и государства. Их просто не замечают. И эти жизни необязательно сохранять. Нет ни общественного поручения, ни задания от государства. Иначе не было бы такой демонстративной беспечности, с которой британское правительство подошло к эпидемии. Иначе не было всей этой склоки в соцсетях.Ценность, как в Британии, так и в США, представляет только успешная жизнь. Успех взвешивается в измеряемых величинах — в деньгах. Больше успеха – значит, больше денег. И, наоборот, больше денег — больше успеха. Это значит, что в успехе нет ни нравственного компонента, ни духовного. Нас тоже старались этому навязчиво учить. Но, к счастью, к столь ценностно пустой оценке успеха у нас — иммунитет.