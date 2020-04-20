Открытие о коронавирусе сделали ученые из Тайваня и Австралии. Для этого им потребовалось изучить генетическую структуру 106 образцов COVID-19.
Открытие о коронавирусе сделали ученые из Тайваня и Австралии. Для этого им потребовалось изучить генетическую структуру 106 образцов COVID-19.
Мутацию нашли в образце, взятого у пациента в Индии. Она уменьшила способность патогена связываться с рецептором на клетках человека.
Также исследователи сравнили геном нового коронавируса с инфекцией, которая распространялась в 2002-2003 года и вызвала атипичную пневмонию. Геном COVID-19 более устойчив и меньше подвержен мутациям, сообщает
Кроме того, он более стабилен, чем вирусы ОРВИ. Если коронавирус будет мутировать, это осложнит процесс создания вакцины. Поэтому очень важно тщательно отслеживать, как мутирует коронавирус.
20 Апр 2020 в 1:26 PDT
Напомним, ранее ученые из Кембриджа сделали открытие о : оказалось, что существует три разновидности смертоносной заразы. Специалисты делают неутешительный вывод о том, что инфекция постоянно мутирует и способна преодолевать иммунную систему разных популяций.
Ранее стало известно, что в человеческой популяции циркулирует не более 40 штаммов коронавируса. Среди диких животных – несколько сотен.