Открытие о коронавирусе сделали ученые из Тайваня и Австралии. Для этого им потребовалось изучить генетическую структуру 106 образцов COVID-19.

Открытие о коронавирусе сделали ученые из Тайваня и Австралии. Для этого им потребовалось изучить генетическую структуру 106 образцов COVID-19.Мутацию нашли в образце, взятого у пациента в Индии. Она уменьшила способность патогена связываться с рецептором на клетках человека.Также исследователи сравнили геном нового коронавируса с инфекцией, которая распространялась в 2002-2003 года и вызвала атипичную пневмонию. Геном COVID-19 более устойчив и меньше подвержен мутациям, сообщаетКроме того, он более стабилен, чем вирусы ОРВИ. Если коронавирус будет мутировать, это осложнит процесс создания вакцины. Поэтому очень важно тщательно отслеживать, как мутирует коронавирус.20 Апр 2020 в 1:26 PDTНапомним, ранее ученые из Кембриджа сделали открытие о : оказалось, что существует три разновидности смертоносной заразы. Специалисты делают неутешительный вывод о том, что инфекция постоянно мутирует и способна преодолевать иммунную систему разных популяций.Ранее стало известно, что в человеческой популяции циркулирует не более 40 штаммов коронавируса. Среди диких животных – несколько сотен.