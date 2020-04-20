За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых два человека погибли и 17 получили ранения различной степени тяжести. Произошло 174 дорожных происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 91 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.Петушинский район. По предварительной информации, 13 апреля 2020 года в 18.55 на 97 км автодороги М-7 Волга (вне населенного пункта) водитель автомобиля ВАЗ-2114 1993 г.р., двигаясь по левой полосе в сторону города Владимир, при перестроении в правую допустил столкновение с автомобилем Хендай-Солярис под управлением водителя 1979 г.р. От удара автомобиль ВАЗ-2114 отбросило на ограждение, разделяющее транспортные потоки и движущийся в левой полосе автомобиль Хендай-Солярис под управлением водителя 1984 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля Хендай-Солярис 1983 г.р. с диагнозом: ушибленная рана волосистой части головы, направлен на амбулаторное лечение.Ковровский район. По предварительной информации, 14 апреля 2020 года в 16.05 в городе Ковров на улице Строителей у дома 39 водитель автомобиля Лада-Ларгус 1978 г.р. не предоставил преимущество движущемуся во встречном направлении мотоциклу Верс–140 под управлением водителя 2003 г.р., водительского удостоверения не имеет, находился в мотошлеме. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, с диагнозом: ссадины коленных суставов и ссадины кисти слева, направлен на амбулаторное лечение.Ковровский район. По предварительной информации, 14 апреля 2020 года в 17.10 на 22 км автодороги Ковров-Сельцо-Мстера водитель автомобиля ВАЗ–2112 1982 г.р. не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2112 от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Камешковский район. По предварительной информации, 15 апреля 2020 года в 11.00 на 15 км автодороги М-7 Волга подъезд к городу Владимиру водитель автомобиля БМВ 1981 г.р. при выезде со второстепенной дороги на главную совершил столкновение с автомобилем Рено под управлением водителя 1971 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля БМВ с диагнозом: ЧМТ, СГМ, ссадина лба, направлен на амбулаторное лечение.Октябрьский район. По предварительной информации, 18 апреля 2020 года в 19.20 в городе Владимир на улице Тракторная у дома 14 водитель автомобиля Ниссан–Альмера 1967 г.р. при движении в сторону проспекта Строителей проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с движущимся справа со стороны улицы Гастелло на разрешающий сигнал светофора автомобиль Фольксваген–Поло под управлением водителя 1988 г.р. От удара автомобиль Ниссан–Альмера выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил наезд на стоящий автомобиль Киа–Соренто под управлением водителя 1972 г.р. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Ниссан–Альмера 1994 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом правой кисти, направлен на амбулаторное лечение.