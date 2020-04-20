В Канаде полицейские задержали стрелка, открывшего огонь по людям в городе Портапик.

В Канаде полицейские задержали стрелка, открывшего огонь по людям в городе Портапик. Как сообщил телеканал CTV, им оказался 51-летний Гэбриель Уортман.Власти провинции Новая Шотландия заявили о "нескольких жертвах" атаки. Подробности инцидента, произошедшего поздно вечером в субботу, не сообщаются.Пока известно, что стрелявший носил полицейскую форму и уехал с места преступления на патрульной машине, но он не является сотрудником органов правопорядка.