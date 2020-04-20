В Екатеринбурге зараженный коронавирусом мужчина напал с ножом на стража порядка. Инцидент случился 18 апреля в Ленинском районе города. Как сообщает , полицейский помогал сотрудникам ..

В Екатеринбурге зараженный коронавирусом мужчина напал с ножом на стража порядка. Инцидент случился 18 апреля в Ленинском районе города.Как сообщает "", полицейский помогал сотрудникам Роспотребнадзора во время принудительной госпитализации инфицированного. На просьбу поехать в больницу местный житель отреагировал неадекватно: он схватил нож и набросился на правоохранителя.В результате полицейский получил ранение предплечья. Мужчина вызвал подкрепление, и разбушевавшегося пациента задержали. Госпитализация правоохранителю не потребовалась, уточняет РИА Новости.