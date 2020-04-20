Избранница актера Данилы Козловского, актриса и режиссер Ольга Зуева, назвала имя их новорожденной дочери. В Instagram Зуева опубликовала фото с ребенком и написала, что девочку зовут Ода Валентина.

Избранница актера Данилы Козловского, актриса и режиссер Ольга Зуева, назвала имя их новорожденной дочери. В Instagram Зуева опубликовала фото с ребенком и написала, что девочку зовут Ода Валентина."Каждый раз разрываюсь на части, когда произношу ее имя", – написала Зуева.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Film Director/ Muse (@_olyazueva) 18 Апр 2020 в 10:45 PDTВ начале марта стало известно, что Зуева и Козловский впервые стали родителями. Об имени ребенка тогда не сообщалось.