Знаменитый дрессировщик рассказал о проблемах в цирке в период пандемии коронавируса в России. Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что скоро будет нечем кормить питомцев.

Знаменитый дрессировщик рассказал о проблемах в цирке в период пандемии коронавируса в России. Директор Большого Московского циркаЭдгард Запашный заявил, что скоро будет нечем кормить питомцев.Эдгард Запашный отметил, что цирк "Дю Солей" сократил 90% своих сотрудников, но он так поступить не может. По его словам, ряд структур, связанных с животными, уже находятся в катастрофическом положении.Дрессировщик признался, сегодня многие директора частных цирков начали обращаться к местным жителям за посильной помощью. Он добавил, что в сложившихся условиях эпидемии коронавируса в России государство обязано обратить внимание на структуры, в которых задействованы животные.По словам Запашного, если этого не сделать, могут произойти непоправимые вещи."Животные начнут умирать", – цитирует артиста Он добавил, что понимает, что порядочные люди снимут с себя последнее, но не дадут пострадать питомцам.20 Апр 2020 в 1:26 PDTВ пример Запашный привел Ленинградский зоопарк, который пережил даже блокаду в Великую Отечественную войну. Люди продолжали заботиться о братьях своих меньших, хотя ситуация была страшной: нечем было кормить даже людей.Как писали "Дни.ру", на 20 апреля заразились более 47 тысяч человек. Выздоровели 3446 человек, умерли – 405.Напомним, ранее эксперты предупредили о том, что пик заболеваемости еще впереди. На данный момент в стране действует режим всеобщей самоизоляции.