Бродвейский артист канадского происхождения Ник Кордеро лишился ноги из-за осложнений после перенесенного коронавируса. Об этом сообщила его жена Аманда Кутс.

Бродвейский артист канадского происхождения Ник Кордеро лишился ноги из-за осложнений после перенесенного коронавируса. Об этом сообщила его жена Аманда Кутс.Как сообщает канадское издание Global News, Кордеро был госпитализирован в одну из известнейших клиник Лос-Анджелеса Cedars-Sinai Medical Center 31 марта. Некоторое время он провел без сознания под аппаратом искусственной вентиляции легких.Из-за тромбоза артисту пришлось принимать препараты, разжижающие кровь. Однако вскоре у него началось внутреннее кровотечение, и врачи отказались от этих лекарств. Из-за образовавшихся тромбов потребовалась ампутация правой ноги.Кордеро играл в мюзиклах "Пули над Бродвеем" (адаптация одноименного фильма 1994 года), "Официантка" и "Бронкская история". За работу в "Пулях над Бродвеем" он был номинирован на театральную премию Tony.Вместе с супругой 41-летний Кордеро воспитывает 10-месячного сына Элвиса.