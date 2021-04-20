42-летний мужчина обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

42-летний мужчина обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.По версии следствия, в дневное время 4 января 2021 года обвиняемый на улице встретил двух ранее незнакомых ему мужчин и предложил им вместе употребить спиртосодержащую продукцию. В ходе распития спиртного между ним и одним из мужчин произошел конфликт. В результате большого количества выпитого, незнакомцы уснули. В это время обвиняемый, желая из-за произошедшего конфликта причинить вред здоровью вплоть до тяжкого, облил одежду обидчика жидкостью для розжига и поджег ему штаны.После чего обвиняемый скрылся с места преступления.Пламя перекинулось также и на второго спящего мужчину. В результате полученных телесных повреждений 54-летний и 59-летний потерпевшие скончались на следующий день в медицинском учреждении.Была обнаружена тара из-под алкоголя, по акцизной марке которой было установлено точное время и место приобретения алкогольной продукции, в результате чего предполагаемый преступник был установлен.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Александровский городской суд для рассмотрения по существу.Фото