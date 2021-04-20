Бюджет области дополнительно пополнился на 1,3 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Бюджет области дополнительно пополнился на 1,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. На внеочередном заседании депутаты Законодательного собрания распределили средства. Основные суммы пойдут на дороги и расселение аварийного жилья.Решение о перераспределении дорожных денег в пользу территорий было принято большинством голосов. Против высказались фракции КПРФ и ЛДПР, что не повлияло на итог голосования. Таким образом, местные бюджеты получат из областной казны бюджета еще 300 млн руб. на ремонт своих дорог. Один из вопросов касался финансирования ремонта моста в Коврове. «Вести» о его аварийном состоянии. Поскольку депутатский запрос на имя главы региона не прояснил ситуацию, депутаты сами приняли решение.Михаил Максюков, депутат ЗС: «Депутаты приняли решение, что в 2022 и 23 годах всего 260 миллионов будет направлено на Ковров, чтобы отремонтировать этот мост 120 миллионов в 22 году, и 140 - в 23-м».