Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко отказаться от многовекторности.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко отказаться от многовекторности.Политик заявил, что руководство Белоруссии смогло устоять только благодаря поддержке России и ее правоохранительных органов. На днях в ФСБ сообщили о задержании в Москве двух белорусских граждан, которые готовили переворот в Минске и покушение на Лукашенко и его сыновей.Глава страны обвинил спецслужбы США в подготовке операции. Он считает, что план свержения власти получил одобрение со стороны высшего американского руководства. Словам Лукашенко поверил Журавко. Он напомнил, как в 2014 году Штаты разожгли обстановку на Украине.Эксперт уверен: если бы не Россия, то Белоруссия уже "горела в огне гражданской войны". По его мнению, противники уничтожали бы многовековую славянскую историю, глумились над памятниками и героями Советского Союза, которые пали за мир и свободу.Журавко призвал Белоруссию объединиться с Россией. Он отметил, что у стран могут остаться разные экономики и валюты, но история, душевное наполнение, человеческие узы должны быть одни. "Только так можно избежать потери государственности", – подчеркнул экс-депутат.Политик добавил, что если руководство Белоруссии не определится, с кем оно – с Западом или Россией, – то тогда страна продолжит разрушаться изнутри. По словам Журавко, республика может повторить "страшную участь Украины". "На двух креслах усидеть невозможно!", – заключил он.