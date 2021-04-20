Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Благодаря миллионным выплатам на Станцию скорой медицинской помощи во Владимире устроились врач, врач-психиатр и четыре фельдшера. Ещё один врач пополнил Муромскую станцию СМП. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.«В регион приезжают специалисты из Краснодара, Ставропольского края, Нижегородской области. Есть и владимирцы, возвращающиеся из столицы. Один человек пришёл из частного медучреждения в Коврове», - уточнили в департаменте здравоохранения.Напомним, что по инициативе губернатора Владимира Сипягина в 2021 году медикам скорой единовременные выплаты - до 1 и 2 млн рублей.Меры поддержки предоставляются медикам при трудоустройстве на станции скорой медицинской помощи городов с населением свыше 50 тысяч человек и населённых пунктов, где не действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».Напомним, в 2020 году во Владимирской области действовала похожая программа привлечения врачей. Благодаря двухмиллионным выплатам в первичное звено здравоохранения удалось привлечь 48 врачей.