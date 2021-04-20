Тем самым, гарантировав себе бронзовые медали.

Рамазан Дадаев из Владимирской области вышел в полуфинал первенства мира по боксу среди юниоров и юниорок 2002-2003 годов рождения. Тем самым, гарантировав себе бронзовые медали. Сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.В понедельник, 19 апреля, Рамазан Дадаев единогласным решением судей 5-0 победил соперника из Ирана. В полуфинале Дадаев встретится с кубинцем Хорхе Луисом Филимоном. Поединок пройдёт сегодня.Всего в полуфинальную стадию вышли 11 россиян: семь юниоров и четыре юниорки.Напомним, что проходит в польском городе Кельце с 10 по 24 апреля. В состав сборной команды России вошли 20 спортсменов из 9 регионов страны. Владимирский боксер уже .