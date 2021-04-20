В Москве состоялась презентация нового онлайн-кинотеатра. На масштабное мероприятие приехали главные отечественные знаменитости.

В Москве состоялась презентация нового онлайн-кинотеатра. Намасштабное мероприятие приехали главные отечественные знаменитости.19 апреля звезды российского экрана собрались на "Мосфильме".Компания МТС презентовала новый онлайн-кинотеатр KION.Гостями вечера стали актер Юрий Колокольников, генеральныйдиректор Первого канала Константин Эрнст, звезда сериала "Полицейский с Рублевки"Сергей Бурунов, актриса Екатерина Шпица.На красной дорожке светилась от счастья Ирина Безрукова. 56-летняяактриса поразила присутствующих цветущим видом.Также журналистам с удовольствием позировали телеведущая ЯнаЧурикова, актер Иван Добронравов с супругой, звезда сериала "Содержанки" ДарьяМороз, актер Павел Табаков и его родительница Марина Зудина, актриса НатальяБочкарева, исполнительница главной роли в сериале "Ищейка" АннаБанщикова, теледива Эвелина Бледанс, новоиспеченная жена миллионера ДарьяПовереннова и другие.Генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин рассказал гостямвечера о новой ОТТ-платформе. Также присутствующие на презентации узнали оборигинальных проектах, которые будут представлены в онлайн-кинотеатре.Игорь Мишин обещал любителям сериалов много качественныхпроектов. Например, сериал "Клиника счастья" с Дарьей Мороз в главнойроли. Лента расскажет о докторе сексологе-эндокринологе, который помогает пациентамналадить личную жизнь.Психологическая драма "Хрустальный", как уверяютсоздатели, создана на основе реальных событий. Центрального персонажа сыграл АнтонВасильев. Герой сериала "Хрустальный" пройдет сложный путьпреодоления травмы.Многосерийная картина "Афера" расскажет отрудностях самоизоляции в деревне. В центре повествования – три брата. Парнидолгое время держали в страхе весь населенный пункт. Испугавшись коронавируснойинфекции, братья запираются в своем доме. Соседи, избавившись от мучителей,вздохнули свободно. Жители деревни решают не говорить парням о завершениикарантина. 200 человек проворачивают аферу, чтобы заставить буйную троицусидеть в четырех стенах.Также гостям мероприятия представили ряд оригинальныхдокументальных фильмов: "Дуров", "Немцы" и другие.