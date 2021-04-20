В том числе двоих несовершеннолетних.

В областном УМВД подвели итоги оперативно-профилактической операции «Розыск». За время её проведения полицейскими задержаны 25 граждан, подозреваемых в совершении преступлений.Установлено местонахождение трех разыскиваемых территориальными подразделениями УМВД России по Владимирской области по подозрению в причастности к совершению преступлений, предусмотренных ст.111 УК РФ и ст.291.2 УК РФ.Также в ходе операции было установлено местонахождение 10 лиц, заявленных как без вести пропавшие, в том числе двоих несовершеннолетних, идентифицирована личность одного ранее обнаруженного на территории региона трупа. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.