Эксперты топливной сферы считают, что цены на бензин на российских АЗС будут расти, но незначительно.

Эксперты топливной сферы считают, что цены на бензин на российских АЗС будут расти, но незначительно.С конца прошлого года до середины апреля стоимость самого востребованного топлива АИ-92 выросла примерно на 3,8% и составила в среднем 44,94 рублей. Согласно оценкам экспертов, дальше цены на бензин также продолжат тенденцию роста, но он останется в пределах нормы.Аналитики считают, что новые антироссийские санкции, а также ситуация с коронавирусом в текущем году не окажут большого влияния на розничную стоимость бензина. Президент НТС Павел Баженов прогнозирует до конца декабря рост цен примерно на 8%. В свою очередь руководитель проектов ИГ «Петромаркет» Анна Лишневецкая считает, что в оставшейся части 2021 года рост стоимости не превысит ожидаемого уровня инфляции (5%). По словам эксперта, с настоящего момента до конца отчетного периода розничные цены на топливо повысятся еще не более, чем на 1-2% – об этом она заявила в комментарии "Известиям".Впрочем, некоторые другие опрошенные изданием специалисты подчеркивают, что сейчас говорить о точных цифрах несколько проблематично. При этом почти все участники топливного рынка предполагают, что рост все же будет незначительным, так как в перед выборами правительство сильно постарается не увеличивать и без того высокие расходы населения на топливо.Напомним, еще в начале апреля и подозревали, что он даже опередит инфляцию. При этом также подчеркивалось, что государство изыскивает способы стабилизации цен на бензин, например, ограничивает экспорт некоторых нефтепродуктов.