Общее число скончавшихся от COVID-19 за время пандемии составляет 1 063 человек.

В 33 регионе продолжает расти печальная статистика смертей от новой коронавирусной инфекции. По последним данным, за минувшие сутки количество смертельных случаев увеличилось еще на четыре. Общее число скончавшихся от COVID-19 за время пандемии составляет 1 063 человек.Напомним, во Владимирской области выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных составляет 31 330 человек. За сутки вылечилось 86 пациентов. За все время пандемии 28 684.