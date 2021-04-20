Политолог Валерий Карбалевич заявил, что в Белоруссии может появиться упрощенное правосудие. Подобный прецедент был в эпоху Сталина.

Политолог Валерий Карбалевич заявил, что в Белоруссии может появиться упрощенное "правосудие". Подобный прецедент был в эпоху Сталина.Александр Лукашенко стремительно превращает Белоруссию в рудимент советской диктатуры, считают многие политологи. Сейчас общественность всерьез обсуждает историю с подготовкой покушения на Батьку, будто на дворе 37-й год.Во время недавнего субботника белорусский президент объявил, что принял одно из важнейших за четверть века решений. Лукашенко обещал подробней рассказать об этом в скором времени.Политолог Валерий Карбалевич объяснил, что на самом деле стоит за громкими словами Батьки. Эксперт сообщил, что в сложившихся обстоятельствах ждать от послаблений или оттепели точно не стоит.Политолог предположил, что декрет может быть направлен в сторону усиления репрессий. Речь идет об упрощенном варианте правосудия, при котором можно оперативно выносить приговоры людям, заподозренным в покушениях на представителей власти.Подобное уже было в самые тревожные времена СССР. Людей обвиняли в терроризме за преступления против советской власти. Карбалевич не исключил, что подобное повторится в , поскольку в республике есть почва для движения в данном направлении.