Суперфиналист третьего сезона конкурса управленцев Лидеры России Алексей Охлопков назначен первым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. За три сезона высокие должности получили уже 270 участников.

Суперфиналист третьего сезона конкурса управленцев "Лидеры России" Алексей Охлопков назначен первым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. За три сезона высокие должности получили уже 270 участников.Охлопков родился в июле 1975 года. В 1997 году окончил с отличием Финансовую академию при правительстве РФ. В 2013-м получил степень MBA Лондонской бизнес-школы.Карьеру начал в 1996 году в "Газпромбанке", затем работал в компании "Северсталь". В 2010 году Охлопков стал президентом Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда. С 2012 года – генеральный директор группы страховых компаний "Югория", с 2016-го – глава бюджетного комитета Думы Ханты-Мансийска.По словам Охлопкова, конкурс "Лидеры России" – это стимул для личного роста, знакомство с новыми людьми и идеями. "Кроме того, интересно получить независимую оценку своим лидерским способностям. Конкурс практически «вырвал» из текущего рабочего быта и позволил взглянуть на себя со стороны. Это был, действительно, полезный и интересный опыт», – сказал он."Лидеры России" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". До 26 апреля можно подать заявку на участие в четвертом сезоне.Конкурсантам предстоит выбрать один из восьми треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также международное и студенческое направления.До середины июля будут идти дистанционные испытания. К осени начнутся полуфиналы треков. Суперфинал запланирован на март 2022 года.За три сезона высокие должности получили 270 конкурсантов. Из них шестеро стали заместителями федеральных министров, двое – главами регионов, четверо – мэрами городов.