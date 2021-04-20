Президент Белоруссии Александр Лукашенко не оценил идею перенести площадку для переговоров по Донбассу из Минска.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не оценил идею перенести площадку для переговоров по Донбассу из Минска.Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук ранее допустил перенос площадки для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе из Белоруссии в Швецию. По словам политика, это произойдет, если в Минске возобновятся акции протеста.На его слова отреагировал президент республики. Во время встречи с депутатом Верховной рады Евгением Шевченко он признался, что не понимает, зачем делегатам ехать так далеко. Лукашенко считает, что процесс в таком случае может затянуться. "Это чисто политическая вакханалия", – заявил глава государства.Президент Белоруссии также сообщил, что нормализация ситуации в Донбассе зависит только от Украины. Лукашенко рассказал, что если Украина начнет соблюдать Минские соглашения, то в среднесрочной перспективе останется в выигрыше. Также он отметил, что Москва может многим помочь Киеву.Конфликт в Донбассе обострился в марте-апреле этого года. Стороны отказались выполнять ранее принятые договоренности. В сложившейся ситуации Киев обвинил Москву. В России опровергли причастность к боевым действиям и подчеркнули, что, наоборот, заинтересованы в скором разрешении кризиса на Украине.Президент Незалежной Владимир Зеленский недавно назвал единственный способ положить конец конфликту в Донбассе. Подробности – в .