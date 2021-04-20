Девушка бросилась в горящий дом в надежде что-то оттуда вынести.

В 11.31 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Суздальский район, с. Семеновское-Советское, ул. Попова, д.1.На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Сообщение о пожаре поступило поздно, и по прибытии пожарные установили, что дом горит по всей площади в 50 кв. м. Пожарным удалось быстро ликвидировать пожар, угрозы соседним домам и строениям не было.По предварительной информации причиной пожара стало короткое замыкание.К сожалению, на пожаре погибла девушка 1987 года рождения. Причиной гибели стало пренебрежение правилами пожарной безопасности. Дознаватели устанавливают обстоятельства трагедии.По словам соседа, он увидел, как из пристройки идёт густой чёрный дым и бросился на помощь. Во дворе горящего дома находились хозяйка и собака, хозяин дома был на работе. Девушка бросилась в горящий дом в надежде что-то оттуда вынести, но выбраться самостоятельно не смогла. Соседу также не удалось войти в горящее здание, чтобы помочь женщине, он смог только перенести на безопасное расстояние собаку вместе с будкой.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: частая причина гибели людей на пожарах – отравление продуктами горения. Ни в коем случае нельзя возвращаться в горящее здание за документами и личными вещами.