Девушка бросилась в горящий дом в надежде что-то оттуда вынести.
В 11.31 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Суздальский район, с. Семеновское-Советское, ул. Попова, д.1.
На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Сообщение о пожаре поступило поздно, и по прибытии пожарные установили, что дом горит по всей площади в 50 кв. м. Пожарным удалось быстро ликвидировать пожар, угрозы соседним домам и строениям не было.
По предварительной информации причиной пожара стало короткое замыкание.
К сожалению, на пожаре погибла девушка 1987 года рождения. Причиной гибели стало пренебрежение правилами пожарной безопасности. Дознаватели устанавливают обстоятельства трагедии.
По словам соседа, он увидел, как из пристройки идёт густой чёрный дым и бросился на помощь. Во дворе горящего дома находились хозяйка и собака, хозяин дома был на работе. Девушка бросилась в горящий дом в надежде что-то оттуда вынести, но выбраться самостоятельно не смогла. Соседу также не удалось войти в горящее здание, чтобы помочь женщине, он смог только перенести на безопасное расстояние собаку вместе с будкой.
К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: частая причина гибели людей на пожарах – отравление продуктами горения. Ни в коем случае нельзя возвращаться в горящее здание за документами и личными вещами.