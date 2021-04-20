Вечером 20 апреля с сохранением ночью и утром 21 апреля во Владимире и по области ожидается выпадение сильных осадков (дождь, мокрый снег).

Вечером 20 апреля с сохранением ночью и утром 21 апреля во Владимире и по области ожидается выпадение сильных осадков (дождь, мокрый снег).Усиление порывов ветра до 19 м/с.По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области..Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев.Гражданам рекомендовано не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.Будьте бдительны! При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112.Фото