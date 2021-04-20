Телеведущий называет себя многодетным папой. Иван Ургант
души не чает в наследницах.
Телеведущий называет себя многодетным папой. Иван Ургант
души не чает в наследницах.
Иван Ургант и его супруга Наталья Кикнадзе знакомы еще со школьной
скамьи. Телеведущий и его возлюбленная учились в одном классе. Поговаривают,
что Иван уже тогда питал нежные чувства к Наталье, но та не воспринимала его серьезно.
После выпускного пути Урганта и Кикнадзе разошлись.
Телеведущий женился на Карине Авдеевой. Наталья, в свою очередь, стала супругой бизнесмена Теймураза Куталиа и родила двоих детей – сына Нико и дочь Эрику.
Ургант и Кикнадзе встретились вновь только спустя десять лет. К
тому моменту они оба были в разводе. Старые чувства вспыхнули вновь – Иван и
Наталья стали парой, а спустя время съехались. Долгое время телеведущий и его
избранница не регистрировали отношения.
15 мая 2008 года у влюбленных родилась
дочь Нина. Девочку назвали в честь бабушки Ивана, народной артистки России Нины
Николаевны Ургант. Нина-младшая растет копией своего знаменитого папы.
21 сентября 2015 года в семье родилась еще одна девочка.
Малышку назвали в честь матери Ивана – Валерией. Кроха, как и ее сестра, тоже унаследовала папины черты.
Появление второго общего
ребенка заставило Урганта и Кикнадзе оформить отношения официально и обвенчается.
Церемония проходила в Никольском соборе Санкт-Петербурга. Мероприятие было
тайным, присутствовали только самые близкие родственники.
Иван Ургант ответственно относится к родительству, себя он
считает строгим папой. Знаменитость иногда повышает голос на детей, правда,
всегда ругает себя за подобные эмоциональные вспышки.
У телеведущего сложились отличные отношения с отпрысками Кикнадзе
от первого брака. Сын Натальи, Нико, живет с родным отцом, поэтому Иван видит парня редко.
Между тем Эрику шоумен воспитывает с пяти лет и считает родной. В интервью
Ургант называет себя папой трех девочек.
Падчерице Ивана Урганта уже 20 лет. Она живет и учится в Нью-Йорке.
На чужбине Эрика попробовала свои силы в модельном бизнесе. Практически каждый день
девушка общается по видеосвязи с мамой, отчимом и сестрами. С родителями у Эрики
отличные отношения, между тем их взгляды на окружающую действительность не
всегда совпадают. "Им может что-то не нравиться, но они никогда меня ни от
чего не отговаривают", – сообщила старшая наследница шоумена в недавнем
интервью.
У Эрики есть возлюбленный по имени Муса. Избранник девушки
темнокожий. Пара участвует в антирасистских акциях. Наследница Урганта мечтает
жить в мире, где национальность и цвет кожи неважны. "Пора стать
антирасистом и искоренять эту проблему в себе, в обществе", – рассудила
Эрика.