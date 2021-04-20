Телеведущий называет себя многодетным папой. Иван Ургант души не чает в наследницах.

Телеведущий называет себя многодетным папой. Иван Ургантдуши не чает в наследницах.Иван Ургант и его супруга Наталья Кикнадзе знакомы еще со школьнойскамьи. Телеведущий и его возлюбленная учились в одном классе. Поговаривают,что Иван уже тогда питал нежные чувства к Наталье, но та не воспринимала его серьезно.После выпускного пути Урганта и Кикнадзе разошлись.Телеведущий женился на Карине Авдеевой. Наталья, в свою очередь, стала супругой бизнесмена Теймураза Куталиа и родила двоих детей – сына Нико и дочь Эрику.Ургант и Кикнадзе встретились вновь только спустя десять лет. Ктому моменту они оба были в разводе. Старые чувства вспыхнули вновь – Иван иНаталья стали парой, а спустя время съехались. Долгое время телеведущий и егоизбранница не регистрировали отношения.15 мая 2008 года у влюбленных родиласьдочь Нина. Девочку назвали в честь бабушки Ивана, народной артистки России НиныНиколаевны Ургант. Нина-младшая растет копией своего знаменитого папы.21 сентября 2015 года в семье родилась еще одна девочка.Малышку назвали в честь матери Ивана – Валерией. Кроха, как и ее сестра, тоже унаследовала папины черты.Появление второго общегоребенка заставило Урганта и Кикнадзе оформить отношения официально и обвенчается.Церемония проходила в Никольском соборе Санкт-Петербурга. Мероприятие былотайным, присутствовали только самые близкие родственники.Иван Ургант ответственно относится к родительству, себя онсчитает строгим папой. Знаменитость иногда повышает голос на детей, правда,всегда ругает себя за подобные эмоциональные вспышки.У телеведущего сложились отличные отношения с отпрысками Кикнадзеот первого брака. Сын Натальи, Нико, живет с родным отцом, поэтому Иван видит парня редко.Между тем Эрику шоумен воспитывает с пяти лет и считает родной. В интервьюУргант называет себя папой трех девочек.Падчерице Ивана Урганта уже 20 лет. Она живет и учится в Нью-Йорке.На чужбине Эрика попробовала свои силы в модельном бизнесе. Практически каждый деньдевушка общается по видеосвязи с мамой, отчимом и сестрами. С родителями у Эрикиотличные отношения, между тем их взгляды на окружающую действительность невсегда совпадают. "Им может что-то не нравиться, но они никогда меня ни отчего не отговаривают", – сообщила старшая наследница шоумена в недавнеминтервью.У Эрики есть возлюбленный по имени Муса. Избранник девушкитемнокожий. Пара участвует в антирасистских акциях. Наследница Урганта мечтаетжить в мире, где национальность и цвет кожи неважны. "Пора статьантирасистом и искоренять эту проблему в себе, в обществе", – рассудилаЭрика.