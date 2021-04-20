Им станет научно-энергетический модуль, предназначавшийся для МКС.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что работа над первым модулем новой орбитальной станции будет завершена в 2025 году. Научно-энергетический модуль, который ранее предназначался для Международной космической станции, будет являться базовым.Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту, - сообщил он в Telegram-канале.Директор госкорпорации также опубликовал видео - на нем можно увидеть ведущиеся работы над модулем, запуск которого ранее планировался в 2024 году.