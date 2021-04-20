Родители задержанных детей будут оштрафованы.

Во время сложных погодных условий и действия особого противопожарного режима к большой беде может привести и детская шалость. Так, в минувшие выходные дни экипаж ГИБДД задержал трех учащихся 37-й и 39-й школ Владимира, которые «развлекались», поджигая сухую траву. Сразу после случившегося родителей задержанных 11-12-летних ребят вызвали в школы, где с ними были проведены беседы о необходимости усиления родительского контроля за времяпрепровождением школьников. Теперь административные материалы будут переданы на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. Родители задержанных детей будут оштрафованы. Сообщили в пресс-службе мэрии.Напомним, что административное правонарушение, совершенное в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа на граждан - в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 200 тысяч.В случае, если в результате неосторожного обращения с огнем будет повреждено или уничтожено чужое имущество, наказание может быть уже уголовным — ст. 168 УК РФ предусматривает санкцию штраф в размере до 120 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 1 года.