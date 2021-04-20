На Большой Московской во Владимире рядом с центром ИЗО за последние пять лет сбили девять пешеходов.

На Большой Московской во Владимире рядом с центром ИЗО за последние пять лет . По сообщению мэрии, на этом месте проезжей части установят приподнятый пешеходный переход.Он будет оборудован лазерным освещением. Напомним, последняя трагедия произошла на этом пешеходном переходе полгода назад. В ДТП , 30-летняя Дарья Марьян. Еще один переход установят на Судогодском шоссе. Приподнятый переход - это площадка, которая на семь сантиметров выше уровня проезжей части. Заезжая по мини-пандусам на такой переход, водитель будет обязан снизить скорость. Общественное движение "Владимир будущего" раскритиковало эту идею. По их мнению, такие переходы хорошо работают в жилых зонах, где нет автобусов и троллейбусов, на пересечениях с пешеходными улицами. Во "Владимире будущего" предложили свою идею - построить островок безопасности и поставить светофор, а сам переход выложить плиткой для логичного продолжения тротуара.