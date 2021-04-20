Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 пролетели над нейтральными водами Балтийского моря, передает . Сообщается, что этот полет привлек к себе повышенное внимание западных стран, ..

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 пролетели над нейтральными водами Балтийского моря, передает "". Сообщается, что этот полет привлек к себе повышенное внимание западных стран, поскольку произошел он в разгар учений стран НАТО. В разное время наши самолеты сопровождали истребители Германии, Дании и Финляндии.