Ровно год назад госпиталь в Вороновском принял первых пациентов с COVID-19. За это время врачи клиники спасли жизни более 12,5 тысяч москвичей. Об итогах первого года работы клиники мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

Ровно год назад госпиталь в Вороновском принял первых пациентов с COVID-19. За это время врачи клиники спасли жизни более 12,5 тысяч москвичей.Об итогах первого года работы клиники мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.– Ровно год назад первых пациентов принял Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское. Построенная всего за месяц новая клиника очень помогла в борьбе с пандемией. Особенно весной прошлого года, когда городские больницы работали с колоссальной нагрузкой. За год работы врачи и медсестры Вороновского спасли жизнь и вернули здоровье более 12,5 тысячам москвичей, заболевших ковидом, – написал Сергей Собянин.По словам депутата Госдумы Дмитрия Саблина, когда еще такого понятия, как ковидный госпиталь, не существовало, в ТиНАО уже приступили к созданию мощного медицинского кластера.– Большое спасибо мэру Сергею Семеновичу Собянину, который поддержал нас и принял решение о создании в ТиНАО мощного медицинского кластера. – прокомментировал депутат. – В 2019 году ввели первую очередь больницы в Коммунарке, которая вместе с временным медицинским городком сразу же взяла на себя огромную нагрузку. Затем в рекордные сроки построили центр инфекционных болезней Вороновское. Я благодарен врачам, которые продолжают бороться.Как отметил Саблин, пандемия еще не закончилась и главная задача, которая стоит в этих условиях – сохранить развитие.– Следующий этап – это открытие второй очереди комплекса в Коммунарке, куда входят перинатальный центр, детская инфекционная больница и поликлиника. Таким образом мы продолжаем формирование единого медицинского комплекса на территории Новой Москвы.