За высокий профессионализм и большой вклад в обеспечение защиты прав и законных интересов детей.

Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте Анна Кузнецова выразила благодарность «защитникам детства». В их числе - и наша коллега Мария ПлатанюкВо Владимире наградили лучших «защитников детства». В Доме Дружбы прошли торжества, посвящённые 10-летию Уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области. Федеральные и областные награды вручены тем, кто все эти годы помогает детям и семьям нашего региона, защищает интересы и права несовершеннолетних. Среди награжденных: представители общественных объединений, социальной сферы, образования и культуры, силовых ведомств. Напомним, в конце апреля свой пост покидает детский обмудсмен Геннадий Прохорычев. Два срока подряд он занимал пост регионального Уполномоченного по правам ребёнка. Геннадий Леонардович награждён Почётной грамотой администрации области. Его труд во имя детства отмечен Благодарственным письмом члена Совета Федерации Федерального Собрания Ольги Хохловой. Также сенатор отметила вклад главного врача областной детской клинической больницы Светланы Макаровой, основательницы приюта «Мамин домик» Марины Серавкиной, директора огртрудовского ДК Сергея Артемьева. Свои награды землякам, которые стоят на страже детства вручили Законодательное Собрание Владимирской области, Уполномоченный по правам человека Людмила Романова. Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон Благословенной грамотой отметил подвижнический труд Юрия и Любови Кац - учредителей АРДИ «Свет», вклад знаменитого общественника Александра Гезалова, работу президента фонда «Мама» Татьяны Питиримовой, руководителя фонда «Близкие люди» Елены Гараниной и других неравнодушных земляков.Благодарность владимирцам выразила Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребёнка при Президенте Российской Федерации. Федеральный омбудсмен отметила и труд нашей коллеги - журналиста и шеф-редактора ГТРК «Владимир» Марии Платанюк. Ей вручено благодарственное письмо за подписью Анны Кузнецовой - за высокий профессионализм и большой вклад в обеспечение защиты прав и законных интересов детей.