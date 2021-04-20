Сделавшие прививку от коронавируса москвичи старшего возраста смогут получить дополнительные скидки в магазинах. Об этом на страницах своего блога сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сделавшие прививку от коронавируса москвичи старшего возраста смогут получить дополнительные скидки в магазинах. Об этом на страницах своего блога сообщил мэр столицы Сергей Собянин.С соответствующим предложением к градоначальнику обратилась торгово-промышленная палата Москвы (ТПП). По словам Собянина, бизнес обеспокоен ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19.Мэр столицы напомнил, что из-за коронавируса многие страны и города ввели жесткий карантин. Локдаун наносит большой ущерб предпринимателям.Собянин заявил о необходимости избежать такого сценария. Для этого ТПП предложила программу стимулирования прошедших вакцинацию пожилых людей."Москвичи в возрасте 60+, сделавшие прививку, могли бы получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые присоединятся к этой программе", – рассказал Собянин.Предложение бизнеса заслуживает внимания, считает мэр. По его мнению, программу поощрений не стоит ограничивать торговыми скидками.Собянин предложил ввести целевую поддержку на приобретение товаров и услуг повседневного спроса для прошедших вакцинацию пожилых москвичей. На эти цели могут пойти пожертвования ТПП и социально ответственного бизнеса в целом, полагает мэр. Правительство столицы обеспечит организационную поддержку.К в своем блоге градоначальник прикрепил реквизиты для перечисления пожертвований на программу поощрений вакцинации пожилых москвичей. О ее запуске власти столицы сообщат в ближайшее время.