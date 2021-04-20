Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги первого года работы госпиталя московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское. Градоначальник напомнил, что медицинское учреждение построили за месяц.

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги первого года работы госпиталя московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское". Градоначальник напомнил, что медицинское учреждение построили за месяц.Клиника "Вороновское" очень помогла в борьбе с пандемией, особенно весной, когда столичные больницы работали с большой нагрузкой, отметил Собянин. Врачи и медсестры нового медучреждения спасли и вернули здоровье более 12,5 тысячи москвичей, заболевших COVID-19, причем самому пожилому из них было 95 лет, градоначальник в своем личном блоге.Приемное отделение, лечебный, диагностической, реанимационный и операционный блоки госпиталя "Вороновское" оснащены по последнему слову техники, отметил мэр. Стационар рассчитан на прием около 800 пациентов, в течение суток каждую койку можно трансформировать под реанимацию.По словам Собянина, за прошедший год пациенты получили в госпитале около трех тысяч тонн кислорода, 150 литров плазмы. Проведено 17 тысяч КТ-исследований, 187 тысяч ПЦР-тестов, в лаборатории проведено 3,2 миллиона исследований.Клиника "Вороновское" находится в Новой Москве, далеко от МКАД – большинство медперсонала работают вахтовым методом. Для них построены общежития, есть зоны отдыха на свежем воздухе.Также Собянин рассказал о том, что будет с клиникой после окончательной победы над пандемией. Он сообщил, что "Вороновское" станет обычной инфекционной больницей, там продолжат трудиться врачи и медсестры.Ранее Сергей Собянин в своем личном блоге , какие технологии помогают защитить москвичей от COVID-19. Столичные специалисты используют новые противовирусные препараты, антикоагулянты, гелий, барокамеры. Своевременно выявлять заболевание позволяет сеть КТ-центров. Большую помощь в лечении пациентов оказывает и искусственный интеллект.