Невозможность осуществлять движение на маршрутах по причине блокировки счетов компании со стороны налоговых органов даже с большой натяжкой сложно назвать «ультиматумом». В России за

Невозможность осуществлять движение на маршрутах по причине блокировки счетов компании со стороны налоговых органов даже с большой натяжкой сложно назвать «ультиматумом». В России за последний год в результате пандемии разорилось огромное количество предприятий (более 1 млн.), и произошло это не по причине плохого «качества менеджмента», как утверждают городские чиновники, а в силу целого ряда объективных