Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый арестован.

В Александровском районе в ночь на 7 апреля 40-летний хозяин квартиры зарезал своего 58-летнего собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.Во время застолья между мужчинами началась ссора, которая закончилась поножовщиной. От множества ударов гость скончался на месте происшествия. Душегуб накрыл труп приятеля тряпкой и скрылся.Однако через день он сдался правоохранителям. Мужчина написал явку с повинной. Как пояснил подозреваемый, его мучали угрызения совести. Он убивал и раньше, но это были плохие, по его мнению, люди.«Последний потерпевший не заслуживал смерти», - добавил обвиняемый во время допроса.Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый арестован.