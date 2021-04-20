Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый арестован.
В Александровском районе в ночь на 7 апреля 40-летний хозяин квартиры зарезал своего 58-летнего собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.
Во время застолья между мужчинами началась ссора, которая закончилась поножовщиной. От множества ударов гость скончался на месте происшествия. Душегуб накрыл труп приятеля тряпкой и скрылся.
Однако через день он сдался правоохранителям. Мужчина написал явку с повинной. Как пояснил подозреваемый, его мучали угрызения совести. Он убивал и раньше, но это были плохие, по его мнению, люди.
«Последний потерпевший не заслуживал смерти», - добавил обвиняемый во время допроса.
Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый арестован.